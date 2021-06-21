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Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar! Bu emeklerin ekonomiye katkısı 500 milyon TL

İHA
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Giriş: 21.06.2021 15:00
Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde volkanik Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılarak birçok ile gönderilen ponza ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor. Van Gölü Ponza Ocağı işletme sahibi Murat Barut "Ponzanın gelecek yıllarda en değerli madenlerden biri olacağı kanaatindeyim. Sektörlerde değerlendirilirse Bitlis ve bölgede 1 milyon insan bundan ekmek kazanır" ifadelerini kullandı.
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