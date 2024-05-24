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Dünya mücadele ediyor Türkiye'de sözde hayvanseverler karşı çıkıyor! Türk çocukları daha mı az değerli?

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 16:28
Güncelleme:24.05.2024 16:29
Türkiye'de son dönemde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan insan sayısı artarken, konuyla ilgili olarak Yasa Tasarısı için çalışma başlatıldı. Dünyadaki örnekler de incelenirken, 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı. Bazı lobiler ise hayvansever maskesi altında çalışmaları engellemek için düğmeye bastı. Konunun dünyadaki örneklerine bakıldığında ise 2013 yılında Romanya'da yaşanan bir olay ve sonrasındaki gelişmeler dikkat çekti.
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