06 Nisan 2024, Cumartesi
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Diyarbakır'da yaşayan bir Galatasaray taraftarı evinin dış cephesine 'M. Icardi' yazdırdı! İşte evinin son hali...
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kırsal Tokluca Mahallesi’nde yaşayan dış cephe giydirme ustası ve fanatik Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılıç, evinin dış cephesini sarı-kırmızı renklere boyadı. Bununla da yetinmeyen Keskinkılıç, dış cephenin orta bölümüne de hayranı olduğu Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin ismini ve takımın logosunu işledi. Evin son hali sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede birçok paylaşım alan görüntüleri izleyen yıldız futbolcu Icardi, İnstagram hesabından görüntüleri sarı, kırmızı kalp ve aslan emojisiyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede birçok beğeni aldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan dış cephe giydirme ustası ve fanatik Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılıç, evinin dış cephesini sarı-kırmızı renklere boyadı.
Bununla da yetinmeyen Keskinkılıç, dış cephenin orta bölümüne de hayranı olduğu Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ismini ve takımın logosunu işledi. Evin son hali sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede birçok paylaşım alan görüntüleri izleyen yıldız futbolcu Icardi, İnstagram hesabından görüntüleri sarı, kırmızı kalp ve aslan emojisiyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede birçok beğeni aldı.