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Depresyon ve kaygı kansere yol açar mı?

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Giriş: 13.08.2023 16:43
İnsan yaşamını tehdit eden korkutucu hastalıklar listesinde başı çeken kanserin, kronik stres ve kaygı ile ilişkisi uzun yıllardır merak ediliyordu. İkiye bölünen tıp dünyasının bir kısmı, stresin kanseri tetikleyebileceğini savunurken, diğer bir kısım ise bunun gerçeği yansıtmadığını öne sürüyordu. Kritik soruya yanıt ise, 8 yıllık çalışmalarını tamamlayan Hollandalı bilim insanlarından geldi.
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