Depremzede çocuklar uçurtma şenliği ile çifte bayram yaşadı

Kilis’te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Kilis Valiliği tarafından sınır manzarası olan Resul Osman Mesire alanında uçurtma şenliği düzenlendi.

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