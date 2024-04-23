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Depremzede çocuklar uçurtma şenliği ile çifte bayram yaşadı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 22:14
Kilis’te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Kilis Valiliği tarafından sınır manzarası olan Resul Osman Mesire alanında uçurtma şenliği düzenlendi.
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