Deprem korkusu travmayı nasıl etkiler? İşte zihinsel ve fiziksel belirtileri

17 Ağustos 1999 depremi başta olmak üzere, son olarak 6 şubatta yaşadığımız depremler binaları yıkmakla kalmadı, psikolojik yıkıma da neden oldu. Birçok insan bu felaketin travmatik sürecini atlatıp normalleşmeye çalışıyor. Peki deprem korkusu travmayı nasıl tetikliyor? Travmanın zihinsel ve fiziksel belirtileri neler? Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya merak edilenleri yanıtladı.

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