18 Ağustos 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Deprem korkusu travmayı nasıl etkiler? İşte zihinsel ve fiziksel belirtileri
17 Ağustos 1999 depremi başta olmak üzere, son olarak 6 şubatta yaşadığımız depremler binaları yıkmakla kalmadı, psikolojik yıkıma da neden oldu. Birçok insan bu felaketin travmatik sürecini atlatıp normalleşmeye çalışıyor. Peki deprem korkusu travmayı nasıl tetikliyor? Travmanın zihinsel ve fiziksel belirtileri neler? Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya merak edilenleri yanıtladı.