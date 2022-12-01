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Çocuklarda geçmeyen öksürük! Nasıl geçer?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 12:35
Son günlerde çocuklarda geçmeyen öksürük var. Peki üst solunum yolu hastalıkları neden arttı? Hastalık sürecinde beslenme nasıl olmalıdır? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Uzunhan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Çocuklarda geçmeyen öksürük
Çocuklarda geçmeyen öksürük
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