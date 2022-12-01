Çocuklarda geçmeyen öksürük! Nasıl geçer?

Son günlerde çocuklarda geçmeyen öksürük var. Peki üst solunum yolu hastalıkları neden arttı? Hastalık sürecinde beslenme nasıl olmalıdır? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Uzunhan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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