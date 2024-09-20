20 Eylül 2024, Cuma
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Uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı
Balıkesir merkezli üç ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.