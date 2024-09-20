14 yaşındaki kızı istismar etmişti: Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı

Esra Erol'da bugün canlı yayında bir gelişme yaşandı. Afgan uyruklu Zahid ve istismar ettiği 14 yaşındaki kızın annesi ve üvey babası stüdyoda gözaltına alındı. Canlı yayının ihbar kabul edildiği olayda ekipler stüdyoya gelerek Zahid Cabbar Gassami, anne Ayşe Karakaya ve üvey baba Serkan Karakaya'yı götürdü. Gözaltına alınan istismarcı, anne ve üvey baba ekipler tarafından götürülürken suçlamaları kabul etmeyerek topu birbirlerini attı.