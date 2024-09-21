Elektrik kontağında yangın çıktı! 2 daire ve çatı kullanılmaz hale geldi

Tokat'ta 4 katlı bir binada çıktı. Apartmanın 3. katında başlayan yangın kısa sürede önce üst kata, ardından da apartmanın daire boşluğundan çatı katına sıçradı. Apartman çatısındaki yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 daire ve çatı katı zarar gördü. Yangının elektrik uzatma kablosundan çıktığı tahmin ediliyor.

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