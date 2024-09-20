20 Eylül 2024, Cuma
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Emine Erdoğan ABD yolcusu! Geleneksel Türk çeyiz kültürünü tanıtacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Birleşmiş Milletler Toplantıları kapsamında lider eşleriyle bir araya gelecek. Özel etkinliklerde köklü Türk geleneklerini anlatacak. Ayrıca Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "gönül elçileri" projesi de BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek. İşte detaylar…