20 Eylül 2024, Cuma
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30 yıllık ağaç otomobili hurdaya çıkardı!
Tekirdağ Çorlu'da devrilen 30 yıllık akasya ağacı, otomobili hurdaya çevirdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çevredeki bir esnaf, ağacın kökünün kuruması nedeniyle devrilmiş olabileceğini ifade etti. Öte yandan ağacın devrildiği anlar an be an kameraya yansıdı.