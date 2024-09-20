20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Budapeşte'de sel: Tuna nehri taştı

Budapeşte'de sel: Tuna nehri taştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 19:45
Avrupa'da günlerdir etkili olan Boris fırtınası Macaristan’ı da etkisi altına aldı. Tuna Nehri’nin taşması sonucu Budapeşte sele teslim oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Budapeşte’de sel: Tuna nehri taştı
Budapeşte'de sel: Tuna nehri taştı
Emine Erdoğan ABD yolcusu!
Emine Erdoğan ABD yolcusu!
Trabzon’da sağanak sonrası sel! Araklı’da cadde ve sokaklar..
Trabzon'da sağanak sonrası sel! Araklı'da cadde ve sokaklar..
Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!
Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!
Irak’ın Kuzeyinde teröre darbe!
Irak'ın Kuzeyinde teröre darbe!
Başkan Erdoğan: Teröristlere nefes aldırmıyoruz
Başkan Erdoğan: Teröristlere nefes aldırmıyoruz
Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır!
Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır!
Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar
Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar
La Nina iklimi değiştirecek!
La Nina iklimi değiştirecek!
Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı
Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı
Hakkari Havalimanı’nda panik anları! Uçak pistten çıktı
Hakkari Havalimanı'nda panik anları! Uçak pistten çıktı
Köpekler yüzünden evlerini taşıyacaklar
Köpekler yüzünden evlerini taşıyacaklar
Daha Fazla Video Göster