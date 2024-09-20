20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi! 79 bin TL para cezası kesildi

Ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi! 79 bin TL para cezası kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 21:24
Çorum’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 79 bin 789 lira para cezası kesilirken ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
30 yıllık ağaç otomobili hurdaya çıkardı!
30 yıllık ağaç otomobili hurdaya çıkardı!
Ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi!
Ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi!
Uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 50 kişi tutuklandı
Bahar Candan tahliye edildi!
Bahar Candan tahliye edildi!
Budapeşte’de sel: Tuna nehri taştı
Budapeşte'de sel: Tuna nehri taştı
Emine Erdoğan ABD yolcusu!
Emine Erdoğan ABD yolcusu!
Trabzon’da sağanak sonrası sel! Araklı’da cadde ve sokaklar..
Trabzon'da sağanak sonrası sel! Araklı'da cadde ve sokaklar..
Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!
Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!
Irak’ın Kuzeyinde teröre darbe!
Irak'ın Kuzeyinde teröre darbe!
Başkan Erdoğan: Teröristlere nefes aldırmıyoruz
Başkan Erdoğan: Teröristlere nefes aldırmıyoruz
Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır!
Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır!
Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar
Yurtta hava durumu! Sağanak-heyelan-kar
Daha Fazla Video Göster