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Magandalar okul bahçesinde havaya ateş açtı!

Magandalar okul bahçesinde havaya ateş açtı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 23:36
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir ilkokulda isimleri öğrenilmeyen iki kişi öğleden sonra saat 16.00 sıralarında okul bahçesinde tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu anlar ise okul bahçesinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çevrede kısa süreli korkuya yol açan magandaların görüntüleri, daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Magandaların rastgele tabancalarla ateş ettikleri sırada okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi. Kısa sürede hızla yayılan videolar, sosyal medya kullanıcıların tepkisine yol açtı. Görüntülerde, okulun bahçesinde yapılan silahlı eylemi gerçekleştiren şahısların yakalanması için Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı.
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