20 Eylül 2024, Cuma
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Trabzon'da sağanak sonrası sel! Araklı'da dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında
Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon'u Bayburt'a bağlayan karayolu Araklı ilçesi 2. kilometresinde taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Şiddetli yağış Araklı ilçe merkezinin sahil kesiminde su baskınlarına neden olurken, iç kesimlerinde ise sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Yaşanan yağışın şiddetini A Haber muhabiri Selman Kutlu Trabzon’dan aktardı.