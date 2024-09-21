21 Eylül 2024, Cumartesi
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İsale hattı patladı etraf göle çevrildi! Mahsur kalanları vatandaşlar zor anlar yaşadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı sonrası bir market sular altında kaldı. Büyük zarar gören markette mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarılırken belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi. İşte o görüntüler...