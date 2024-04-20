Çanakkale için sarı alarm! Gün boyu şiddetli yağış bekleniyor

Son dakika haberleri… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağış uyarısı yaptığı illerden birisi de Çanakkale. Bölgede yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Son detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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