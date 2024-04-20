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Çanakkale için sarı alarm! Gün boyu şiddetli yağış bekleniyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 20.04.2024 09:13
Son dakika haberleri… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağış uyarısı yaptığı illerden birisi de Çanakkale. Bölgede yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Son detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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