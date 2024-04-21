21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cahar Dudayev’in anısına | PORTRE

Cahar Dudayev’in anısına | PORTRE

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2024 09:36
Yakın tarihin en önemli kahramanlardan biri şüphesiz Cahar Dudayev'di. Hayatını Kafkasların özgürlüğüne adayan Dudayev, 28 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Kendini feda ettiği topraklarda yaktığı özgürlük ateşi ise hiç sönmedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cahar Dudayev’in anısına
Cahar Dudayev’in anısına
Kazı çalışmalarında Osmanlı mezarlığı bulundu
Kazı çalışmalarında Osmanlı mezarlığı bulundu
Diyarbakır’ın sembolü
Diyarbakır’ın sembolü
Onlar saniyelerle yarışıyorlar!
Onlar saniyelerle yarışıyorlar!
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Haniye’den Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Haniye'den Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Sultanbeyli’deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Sultanbeyli'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Minibüsten inenler neye uğradıklarını şaşırdı!
Minibüsten inenler neye uğradıklarını şaşırdı!
İstinye’de AVM’de korkutan yangın! Otomobil alev aldı
İstinye'de AVM'de korkutan yangın! Otomobil alev aldı
İzmir’de dev hortum!
İzmir'de dev hortum!
Yalova-Yenikapı Feribotu’nda korku dolu anlar
Yalova-Yenikapı Feribotu’nda korku dolu anlar
Baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü
Baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü
Daha Fazla Video Göster