Cahar Dudayev’in anısına | PORTRE

Yakın tarihin en önemli kahramanlardan biri şüphesiz Cahar Dudayev'di. Hayatını Kafkasların özgürlüğüne adayan Dudayev, 28 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Kendini feda ettiği topraklarda yaktığı özgürlük ateşi ise hiç sönmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN