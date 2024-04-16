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Büyükçekmece’de bir gece 4 bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada

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Giriş: 16.04.2024 13:15
Büyükçekmece’de bayram tatilinin son gününü fırsat bilen hırsızlar, bir sokakta bulunan 4 ayrı apartmanın bahçe kapısını çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken Kapısı çalınan vatandaş, “ Hırsız kapıyı çalar, çaldı kapımızı” dedi.
Büyükçekmece’de bir gece 4 bahçe kapısını çaldı
Büyükçekmece’de bir gece 4 bahçe kapısını çaldı
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