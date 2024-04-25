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Bursa'da jandarmadan nefes kesen tatbikat

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 16:49
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik tatbikat yapıldı. Kurtul Polis ve Jandarma kontrol noktasında yapılan tatbikata Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Cessur ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Turan Toksoy katıldı. Nefes kesen tatbikatta, tehlikeli madde taşıyan ve gaz kaçağı olan bir tır jandarma eskortluğunda güvenli alana alınarak itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile kontrollü olarak müdahale edildi. Risk alma, önlem al projesi ile tehlikeli maddelerin taşınması sırasında olması muhtemel kazalar neticesinde insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlamak, kurumlar arası işbirliğini ve dayanışmayı artırarak durumsal farkındalık ortaya koymanın amaçlandığı kaydedildi.
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