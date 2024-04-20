Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. Olay yerine giden ekipler çalışla başlattı. 2 bloktaki 36 dairede bulunun vatandaşlar da tahliye edildi.

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