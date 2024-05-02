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Malatya'da gökkuşağı görenleri mest etti

İHA
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Giriş: 02.05.2024 20:59
Malatya'da sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı ortaya kart postallık görüntü çıkardı.
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Sağanak sonrası kartpostallık manzara
Sağanak sonrası kartpostallık manzara
Malatya’da gökkuşağı görenleri mest etti
Malatya'da gökkuşağı görenleri mest etti
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