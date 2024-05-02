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Kaza yaptığı aracının başında gözyaşı döktü

İHA
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Giriş: 02.05.2024 17:15
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün aracının yanına oturarak gözyaşı dökmesi ise dikkat çekti.
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