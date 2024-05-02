Aksaray'da kadınların futbol maçındaki kavga kamerada: 7 yaralı

Aksaray'da, Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup 10. haftasında Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı. Tekme tokat kavga eden kadın futbolcuların o anları kameraya yansıdı. Kavgada 7 kadın futbolcu hafif şekilde yaralandı.

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