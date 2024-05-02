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Hız kazaya davetiye çıkardı! İstanbul’da ilginç trafik kazaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 19:59
İstanbul Arnavutköy'de bazı sürücüler, trafiği tehlikeye atarak hız yaptı. Yaşanan ilginç trafik kazaları güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı...
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İstanbul’da ilginç trafik kazaları
İstanbul’da ilginç trafik kazaları
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