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Pes dedirten görüntüler! Gelin ve damatlar...

İHA
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Giriş: 02.05.2024 17:17
Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin hayatlarının hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada tepki gördü.
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Pes dedirten görüntüler! Gelin ve damatlar...
Pes dedirten görüntüler! Gelin ve damatlar...
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