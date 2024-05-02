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Kokular gelince mahalleli harekete geçti! Evden çıkanlar şoke etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 17:45
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Ekipler 3 kamyon ile götürdü. İşte o görüntüler...
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