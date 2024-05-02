Batman'da korku dolu anlar! Öğrencisinin hayatını "Heimlich" manevrası ile kurtardı

Korku dolu o anlar Batman’da bir okulda yaşandı. Nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından "Heimlich" manevrası ile kurtarıldı. Öğretmenin Heimlich manevrası ile müdahale anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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