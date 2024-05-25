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Bursa'da facia gibi kaza! Refüjden uçtu ciple çarpıştı! O anlar kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 10:11
Güncelleme:25.05.2024 10:11
Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan Tofaş Şahin marka bir araç refüjü aşarak karşı yöne uçtu. Burada karşı yönden gelen bir cip ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi öldü. Cip sürücüsü ise ağır yaralandı.
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