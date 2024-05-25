Bursa'da facia gibi kaza! Refüjden uçtu ciple çarpıştı! O anlar kamerada: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan Tofaş Şahin marka bir araç refüjü aşarak karşı yöne uçtu. Burada karşı yönden gelen bir cip ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi öldü. Cip sürücüsü ise ağır yaralandı.