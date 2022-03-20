20 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kazadan acı haber geldi! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralananların sağlık durumunu nasıl? A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Süer 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirtti. 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede hayatını kaybetti. 30 yaralı var. Biri 8 aylık bebek.