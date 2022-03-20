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Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kazadan acı haber geldi! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 20.03.2022 10:11
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralananların sağlık durumunu nasıl? A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Süer 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirtti. 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede hayatını kaybetti. 30 yaralı var. Biri 8 aylık bebek.
Tüneldeki kazanın sebebi ne? TÜNELDEKİ KAZANIN SEBEBİ NE?
Bolu Dağı Tünelinde kaza: 18 araç birbirine girdi BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KAZA: 18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
TEM ulaşıma kapandı TEM ULAŞIMA KAPANDI

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