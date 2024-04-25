25 Nisan 2024, Perşembe
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A Haber olay yerinde! Ankara'da sanayi bölgesinde yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberleri... Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek yangını bir saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. dumanlardan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı...