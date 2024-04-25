A Haber olay yerinde! Ankara'da sanayi bölgesinde yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberleri... Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek yangını bir saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. dumanlardan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı...

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