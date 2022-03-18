Son dakika: Bolu Dağı’nda kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı

A HABER MUHABİRİ: YOĞUN BİR KAR YAĞIŞI VAR

Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Süer, "Bolu'ya doğru hareket halindeyiz. Yoğun bir kar yağışı var. Bolu Dağı viyadüğünün olduğu bölgede çok şiddetli bir kar yağışı söz konusu. Şu anda Bolu İstanbul istikametinin araç trafiğine kapalı olduğunu söyleyelim. Karayolları ekiplerinin yolları açabilmesi için yoğun bir çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.











