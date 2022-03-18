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Son dakika: Bolu Dağı'nda kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: Bolu Dağı’nda kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı

Son dakika haberi... Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Her iki istikamette trafiğe kapandı.


Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı.

TEM ULAŞIMA KAPANDI
Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

A HABER MUHABİRİ: YOĞUN BİR KAR YAĞIŞI VAR

Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Süer, "Bolu'ya doğru hareket halindeyiz. Yoğun bir kar yağışı var. Bolu Dağı viyadüğünün olduğu bölgede çok şiddetli bir kar yağışı söz konusu. Şu anda Bolu İstanbul istikametinin araç trafiğine kapalı olduğunu söyleyelim. Karayolları ekiplerinin yolları açabilmesi için yoğun bir çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.





Ankara - İstanbul yolu trafiğe kapandı ANKARA - İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

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