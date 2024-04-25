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İstanbul genelinde huzur uygulaması! Araçlar arandı, sürücü belgeleri kontrol edildi

İHA
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Giriş: 25.04.2024 23:18
İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.
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