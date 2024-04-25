Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangında 1 kişi böyle kurtarıldı!

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.

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