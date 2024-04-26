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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak! Çöl tozu hangi illerde etkili olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 00:51
Afrika üzerinden gelen çöl tozu etkisini sürdürüyor. Peki, çöl tozu hangi bölgelerde ne zamana kadar etkili olacak? Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik anlattı.
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Çöl tozu hangi illerde etkili olacak?
Çöl tozu hangi illerde etkili olacak?
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