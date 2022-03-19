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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Son dakika haberine göre Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya çok sayıda araç karıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, kurtarma çalışmaları sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı. Kazanın Abant girişinde olduğunu belirten Hakan Suer, "Kurtarma ekipleri bölgede, kar küreme ve tuzlama araçları o nokta görev yapıyor. Kar yağışında sonra bölgede buzlanma meydana geliyor. Bölgede araçları çıkartma çalışmaları sürüyor." dedi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Her araçta ikişer yaralı var, yaralı sayısı yüksek. Kazaya 18 araç karıştı." dedi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 16:06
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Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı.

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Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI
İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tünelin güvenlik kameralarına yansıyan kazada kayarak kontrolden çıkan otomobilin midibüsle çarpıştığı, arkadan gelen aralarında TIR ve yolcu otobüslerinin de bulunduğu araçların birbirine girdiği görüldü.

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Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bolu Valisi Ahmet Ümit A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Ahmet Ümit, "Her araçta ikişer yaralı var, yaralı sayısı yüksek. Kazaya 18 araç karıştı." dedi.