Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Son dakika haberine göre Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya çok sayıda araç karıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, kurtarma çalışmaları sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı. Kazanın Abant girişinde olduğunu belirten Hakan Suer, "Kurtarma ekipleri bölgede, kar küreme ve tuzlama araçları o nokta görev yapıyor. Kar yağışında sonra bölgede buzlanma meydana geliyor. Bölgede araçları çıkartma çalışmaları sürüyor." dedi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Her araçta ikişer yaralı var, yaralı sayısı yüksek. Kazaya 18 araç karıştı." dedi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 16:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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