Elinde benzin bidonuyla üst geçide çıktı! Annesine ve polislere zor anlar yaşattı | Meraklı vatandaşlar o anlar saniye saniye görüntüledi

Antalya’da bir şahıs, elinde benzin bidonuyla üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerine ve annesine zor anlar yaşatan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra gazeteciler tarafından ikna edildi.

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