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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç binaya çarptı! O anlar güvenlik kamerasında...

İHA
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Giriş: 25.04.2024 18:42
Beşiktaş'ta, kontrolden çıkan bir aracın binaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yokuş aşağı inen aracın birden hızlanarak binaya çarpması yer alıyor.
Kontrolden çıkan araç binaya çarptı! KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BİNAYA ÇARPTI!
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