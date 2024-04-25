25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dilan-Engin Polat çifti Banu Parlak'la yüzleşti! Gözyaşlarına boğuldu! Mahkemede açıkladılar...

Dilan-Engin Polat çifti Banu Parlak'la yüzleşti! Gözyaşlarına boğuldu! Mahkemede açıkladılar...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 20:59
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında duruşma günüydü bugün. Saldırının azmettiricisi olarak suçlanan, Engin-Dilan Polat çifti hakim karşısındaydı. Saldırıyı gerçekleştiren Daltonlar Çetesiyle birlikte yargılanmalarına karar verildi. Duruşma salonunda hem duygusal hem de gergin anlar yaşandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dilan-Engin Polat çifti Banu Parlak’la yüzleşti!
Dilan-Engin Polat çifti Banu Parlak'la yüzleşti!
Çanakkale Boğazı’nda gemi yangını
Çanakkale Boğazı’nda gemi yangını
Elinde benzin bidonuyla üst geçide çıktı!
Elinde benzin bidonuyla üst geçide çıktı!
Ankara’da sanayi bölgesinde yangın paniği!
Ankara'da sanayi bölgesinde yangın paniği!
Beşiktaş’ta kontrolden çıkan araç binaya çarptı!
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç binaya çarptı!
Park halindeki araç yanarak küle döndü
Park halindeki araç yanarak küle döndü
Nefes kesen tatbikat
Nefes kesen tatbikat
Marmaris’te gezi teknesi battı
Marmaris’te gezi teknesi battı
11 bin Euro! Çelik kulübelerde besliyor
11 bin Euro! Çelik kulübelerde besliyor
Kurtlar çobana dehşeti yaşattı
Kurtlar çobana dehşeti yaşattı
Ankara’da fabrika yangını
Ankara'da fabrika yangını
Kaldırım çöktü! 4 katlı bina boşaltıldı
Kaldırım çöktü! 4 katlı bina boşaltıldı
Daha Fazla Video Göster