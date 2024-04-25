Dilan-Engin Polat çifti Banu Parlak'la yüzleşti! Gözyaşlarına boğuldu! Mahkemede açıkladılar...

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında duruşma günüydü bugün. Saldırının azmettiricisi olarak suçlanan, Engin-Dilan Polat çifti hakim karşısındaydı. Saldırıyı gerçekleştiren Daltonlar Çetesiyle birlikte yargılanmalarına karar verildi. Duruşma salonunda hem duygusal hem de gergin anlar yaşandı.

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