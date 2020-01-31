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31.01.2020

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle yaklaşık 500 araç yolda mahsur kaldı |Video

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Batarya Kavşağı mevkiinde yaklaşık 500 araç mahsur kaldı.

Bitlis-Tatvan karayolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışının yolları kapatması üzerine vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Bölgede Karayolları ve belediye ekipleri gerekli çalışmaları başlattı. Ancak hem yoğun kar yağışı hem de yolda mahsur kalan araçlar nedeniyle yolun açılması bir hayli zorlaştı. İl merkezinde karayolları ve belediye ekipleri aralıksız çalışırken, köylerde ise İl Özel İdaresi yolları kapanan 500 köy ve mezra yolunu açmak için 7/24 esasına göre karla mücadele ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde bulunan 643 yerleşimi yerinin yaklaşık 500 tanesinin kapalı olduğunu söyledi. Kurtkan, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından kendi görev ve sorumluluk sahamızda yer alan yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karla mücadele çalışmalarında 350 köy 293 mezra 2 Bin 341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şuan itibari ile köy ve mezraların toplamda 500 yerleşim yeri ulaşıma kapalıdır. Ekiplerimiz birçok olaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açmaktadır" dedi.

Yolda araçları ile mahsur kalan vatandaşlar ise, aniden bastıran kar yağışından dolayı yollarda yapılan çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.

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