16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkale’de uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 15:59
Van'ın Başkale ilçesinde, yaylada otlarken peş peşe yaklaşık 60 metrelik uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Plaj kararı! Muhtarlar işletiyor
Plaj kararı! Muhtarlar işletiyor
Uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu
Uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu
Bakırköy’de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladı
Bakırköy'de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladı
60 ton tescilli ’burma kadayıfı’ üretiyorlar
60 ton tescilli 'burma kadayıfı' üretiyorlar
Şefkat yuvasında bayram!
Şefkat yuvasında bayram!
120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş
120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş
Koca engerek doğal ortamına bırakıldı
Koca engerek doğal ortamına bırakıldı
Kaçan kurbanlık dana, iki kişiyi yaraladı
Kaçan kurbanlık dana, iki kişiyi yaraladı
Bayram çocukları pişi topluyor!
Bayram çocukları pişi topluyor!
Yüksekova’da dolu yağışı
Yüksekova'da dolu yağışı
Beyoğlu’nda kızgın boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda kızgın boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı
Otomobil duvara çarparak alev aldı: 3 yaralı
Otomobil duvara çarparak alev aldı: 3 yaralı
Daha Fazla Video Göster