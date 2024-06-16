15 yaşındaki Hacer 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunun eski sevgilisi 15 yaşındaki çocuk tarafından 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.