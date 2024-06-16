16 Haziran 2024, Pazar
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Bakırköy'de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladı, yaşanan anlar güvenlik kamerasında
Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.