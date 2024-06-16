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Darülaceze'de buruk bayram sevinci! Darülacaze sakinleri ziyaretçilerini bekliyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.06.2024 15:27
Kimsesizlerin evi Darülaceze. Bayramın buruk ve bir o kadar da anlamlı geçtiği bir kurum. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan detayları aktardı.
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