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Amerikalı doğa müze müdürü İstanbul’da yakalandı! 1 litre akrep zehri, 10 milyon dolar değerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 18:04
Akrep zehri operasyonunda gözaltına alınan Amerikalı ulusal doğa müze müdürü adliyeye sevk edildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır emniyet ekiplerinin yapmış olduğu suç üstü hakkında detayları anlattı. İşte Almaçayır’ın açıklamaları…
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Amerikalı doğa müze müdürü İstanbul’da yakalandı!
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