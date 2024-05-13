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Anadolu'da kurbanlıklar görücüye çıktı! "Erken gelen uygun fiyata kurbanlık alır"

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 18:37
Anadolu'da kurbanlıklar görücüye çıktı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'daki kurbanlık fiyatlarını bizler için araştırdı. İşte detaylar...
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Erken gelen uygun fiyata kurbanlık alır
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