Kartal’da minibüs şoförü ile minibüsçüler derneği arasında kavga: Silahla ateş açtılar

Kartal’da Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği yönetimi ile kavga eden bir minibüs şoförü, minibüsü dernek aracının üzerine sürdü. Dernek çalışanları ise silahla havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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