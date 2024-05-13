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Kartal’da minibüs şoförü ile minibüsçüler derneği arasında kavga: Silahla ateş açtılar

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 13.05.2024 16:23
Güncelleme:13.05.2024 16:34
Kartal’da Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği yönetimi ile kavga eden bir minibüs şoförü, minibüsü dernek aracının üzerine sürdü. Dernek çalışanları ise silahla havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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