13 Mayıs 2024, Pazartesi
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Malatya’da dolu yağışı kayısıya zarar verdi
Malatya’da, bir süredir etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Yağışlarda çağla döneminde olan kayısı bahçeleri zarar gördü. Öte yandan Kent genelinde belirli aralıklarla devam eden sağanak yağışların bölge genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.