08 Nisan 2024, Pazartesi
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Bir anlık dikkatsizlik canına mal oluyordu! Karşıdan karşıya geçen yayaya ticari araç çarptı
Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye hafif ticari araç çarptı. Aracın çarpmasının etkisiyle savrulan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı. Yaralanan şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.